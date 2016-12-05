مقتل 12 شخصا وتضرر حوالي نصف مليون آخرين بسبب الفيضانات في تايلاند

بانكوك- د ب أ- أدت الفيضانات في منطقة جنوب تايلاند إلى مقتل 12 شخصا وتضرر حوالي 489 ألف شخص آخرين، منذ الاول من كانون أول/ ديسمبر الجاري، بحسب ما أعلنته إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها.

وأضاف تشاتشاي برومليرت، مدير عام إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، أن جميع الضحايا لقوا حتفهم غرقا.

ووفقا لأحدث تقرير صادر اليوم الاثنين، تضررت 10 أقاليم جنوبية بسبب الفيضانات، التي تأتي في أعقاب الأمطار الغزيرة.

ومن بين الاقاليم المتضررة سوراتاني، الذي يضم جزيرتي كوه ساموي وكرابي، وهما أهم مزارين سياحيين بارزين على شاطئ البحر في تايلاند.

وتم تعليق خدمات القطارات من منطقة ثونج سونج في ناخون سي ثامارات إلى الاقاليم الجنوبية الأخرى، بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام المحلية.