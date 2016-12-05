الأمم المتحدة توجه نداءً لجمع 22.2 مليار دولار لأنشطتها الإنسانية

جنيف- الأناضول- وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع 22.2 مليار دولار من أجل أنشطتها الإنسانية في العام 2017 الهادفة إلى إغاثة 92.8 مليون شخصا حول العالم.

ويعد هذا المبلغ الأكبر في تاريخ المنظمة الدولية الذي تطلبه لأنشطتها الإنسانية خلال عام واحد.

تقرير خطة المساعدات الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2017، الذي اطلع عليه مراسل “الأناضول”، أفاد بأن هناك أكثر من 128.6 مليون شخص بحاجة للمساعدة في أنحاء العالم.

وأضاف أن المنظمة ستركز خلال العام المقبل على المحتاجين للمساعدات العاجلة في 33 دولة حول العالم، على رأسها سوريا والعراق واليمن وجنوب السودان ونيجيريا، والتي تضم 92.8 مليون شخص بحاجة للمساعدة.

التقرير أوضح أن الأمم المتحدة تخطط لتوجيه 8.1 مليار دولار، أي حوالي ثلث المساعدات المطلوبة، إلى السوريين؛ منهم 3.4 مليار دولار لحوالي 12.8 مليون شخص داخل سوريا، و4.7 مليار دولار لحوالي 4.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في دول الجوار.

كما تخطط الأمم المتحدة لتخصيص 1.9 مليار دولار، إلى 10.3 مليون شخص في اليمن، و1.3 مليار دولار إلى 5.1 مليون شخص في جنوب السودان، و1.21 مليار دولار إلى 1.9 مليون لاجئ جنوب سوداني في القارة الإفريقية، ومليار دولار إلى 6.9 مليون إنسان محتاج في نيجيريا، و952 مليون دولار إلى 4.6 مليون شخص بحاجة للمساعدة في السودان، و930 مليون دولار إلى 5.8 مليون إنسان بحاجة للمساعدة في العراق.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة وجهت نداءً بجمع 21.1 مليار دولار من أجل المساعدات للعام 2016، لكنها تمكنت من جمع 11.4 مليار دولار منهم فقط، وواجهت عجزا بقيمة 10.7 مليار دولار، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة في العالم بشكل مضطرد؛ بسبب عدم التوصل لحل سياسي للنزاعات.