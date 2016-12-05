الحزب الحاكم في تركيا: أنقرة تدعم أي مصالحة مصرية شاملة

اسطنبول- د ب أ- أعرب ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسمه، عن دعم أنقرة لأي مصالحة تشمل كافة عناصر المجتمع المصري.

وشدد في الوقت نفسه، في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، على ضرورة إطلاق سراح جميع من جرى اعتقالهم منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال: “تركيا تدعم أي مجتمع يتصالح مع نفسه… وهذا التصالح يجب أن يكون بين جميع مكونات الشعب… أنقرة دائما تقدم نصائح لمصر بالاعتدال، وتنصح كل الدول بأن تكون عادلة تجاه شعوبها”.

وحول الصيغة التي يراها مناسبة للمصالحة في مصر، شدد أقطاي على ضرورة “إطلاق سراح كل من دخلوا السجون بعد الثالث من تموز/ يوليو من عام 2013، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة”. وأضاف: “كل من اعتقل بعد هذا التاريخ بريء… الانقلابيون هم المجرمون”.

وتابع: “أنقرة ترى ظلما واضحا في مصر حاليا، ولا يمكن أن تبقى صامتة… وعلى الإدارة الحالية في مصر أن تتعامل مع الشعب باحترام”.