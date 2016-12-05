﻿وزير خارجية البحرين: قمة الخليج ستخرج بقرارات تعزز العمل الخليجي المشترك

الكويت – د ب أ – أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة الاثنين، عن ثقته في خروج القمة الخليجية الـ 37 التي تستضيفها بلاده يوم غد الثلاثاء بقرارات من شأنها الارتقاء بمسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج وتعزيز التكامل فيما بينها.

وقال في تصريح مشترك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومجلة “المسيرة” الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن من أهم القرارات التي ستخرج بها القمة هي الاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأضاف أن “الفرصة مهيأة والأجواء مواتية بعد أن أقر المجلس الوزاري الخليجي التوصيات الخاصة باستكمال تنفيذ هذه الرؤية الحكيمة خلال عام 2016 وبعد أن أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية”.

وذكر أن “دول المجلس تؤدي دوراً محورياً على الصعيدين الإقليمي والدولي وستكون قمتهم في المنامة غدا فرصة لتعزيز هذا الدور وإشاعة مزيد من مناخ الاستقرار والسلم في المنطقة”.