عودة 113 ألف أسرة نازحة لمدنها المحررة من “الدولة الاسلامية” بالأنبار

الأنبار - الأناضول – قال مسؤول حكومي عراقي، الإثنين، إن أكثر من 113 ألف أسرة نازحة عادت إلى مدنها التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها من تنظيم “الدولة الاسلامية” في محافظة الأنبار.

وأوضح محمد ياسين، عضو مجلس محافظة الأنبار، أن “57 ألف و563 أسرة نازحة تمكنت من العودة إلى قضاء الرمادي، مركز محافظة الأنبار”.

وأضاف أن “28 ألف و54 أسرة نازحة تمكنت من العودة إلى قضاء الفلوجة (40 كم شرق الرمادي)”.

كما أوضح ياسين، أن “ألفين و376 أسرة نازحة عادت إلى قضاء حديثة (160 كم غرب الرمادي)، وسبعة آلاف و424 أسرة نازحة عادت إلى قضاء الكرمة (13كم شرق الفلوجة)”.

وتابع ياسين، أن “ثمانية آلاف 664 أسرة نازحة عادت إلى قضاء الخالدية (23 كم شرق الرمادي)، فيما عادت ألف و535 أسرة نازحة إلى قضاء الرطبة (310 كم غرب الرمادي)”.

و”سبعة آلاف و710 أسرة نازحة عادت إلى قضاء هيت 70كم غرب الرمادي”، بحسب المصدر ذاته.

من جانب آخر قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار، محمد رشيد، إن “أكثر من 20 ألف أسرة نازحة ما زالت متواجدة في المخيمات داخل محافظة الأنبار”.

وأوضح رشيد، أنه يوجد خارج الأنبار أكثر من 300 ألف أسرة نازحة في بغداد والمحافظات الجنوبية وإقليم الكردي شمالي العراق.

يذكر أن محافظة الأنبار شهدت مطلع عام 2014، عمليات عسكرية وإرهابية دفعت بأعداد كبيرة من سكان المحافظة إلى النزوح مع عائلاتهم إلى بغداد والمحافظات الجنوبية والإقليم الكردي.

ومنذ ذلك، خضعت معظم مدن الأنبار لسيطرة “الدولة”، بعد انسحاب القوات العراقية من غالبيتها دون قتال، فيما استعادت الأخيرة تلك المدن منتصف 2015 ومطلع العام الحالي.