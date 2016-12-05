قوات الحكومة السورية تنتزع مزيداً من المناطق في حلب

بيروت – رويترز – قال مسؤول بالمعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين، إن القوات الحكومية وحلفاءها توغلوا في جزء آخر تسيطر عليه المعارضة من مدينة حلب فيما يقترب الجيش أكثر فأكثر من المناطق الخاضعة لهيمنة المقاتلين.

وقال صحافي في غرب حلب الذي يقع في قبضة الحكومة إن المعارضة قصفت أحياء تسيطر عليها القوات الحكومية الاثنين، ولا سيما قرب جبهات القتال وأمكن رؤية ألسنة اللهب وهي تتصاعد من منطقة في البلدة القديمة.

وقال المرصد إن قوات الحكومة قصفت مناطق يسيطر عليها معارضون في شرق حلب بشكل عنيف منذ منتصف الليل.

وتقول مصادر من المعارضة إن المقاتلين الذين يدافعون عن حي الشعار ربما يضطرون للانسحاب أو سيخاطرون بقطع الطريق عليهم من مناطق أخرى.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى الجيش السوري للتعقيب.

وقال زكريا ملاحفجي وهو قيادي في جماعة فاستقم المعارضة التي تنشط في حلب -ومقره تركيا-، إن القوات الحكومية توغلت في حي الشعار وإنه وقعت اشتباكات خلال الليل ولا تزال مستمرة.

وذكر مقاتل من جماعة نور الدين الزنكي في حلب، أن قوات الحكومة حققت تقدما على عدة جبهات مما وضع ضغوطاً على حي الشعار لكن الحي لم يفرض عليه حصار كامل بعد. وتحدث المقاتل عبر رسالة صوتية أرسلت من المدينة.

وقال قيادي في الجبهة الشامية، إن الشعار سقط بالفعل لأن القوات الحكومة سيطرت على مناطق قريبة تتحكم في مداخله.

وقال القيادي متحدثاً من تركيا إنه يمكن اعتبار أن كرم الجبل والشعار سقطا.

وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات عنيفة اليوم الاثنين في الشعار. وأضاف أن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على أجزاء من الحي.