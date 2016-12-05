الفنّانة الأردنية السورية صفاء سلطان ستقوم بـ “دويتو” مع محمد عساف

كشفت الفنانة الأردنية – السورية صفاء سلطان، عن أنها ستقوم بعمل “دويتو” مع الفنان الفلسطينيّ “محبوب العرب” محمد عسّاف.

وقالت صفاء إنها التقت بالفنان الفلسطيني محمّد عساف، مصادفة في المطار، وقد طرحت الفكرة عليه وتحمّس لها جدا هو ومدير أعماله مارسيل الزغبي.

وعن سبب اختيارها محمّد عساف بالذات لعمل “الدويتو” معه، قالت صفاء سلطان لـ”الشروق” الجزائرية: “لأني أول من تنبّأ له بالفوز المُبكر من شدة إعجابي بصوته وإحساسه وحضوره، وقد صوّتُ له قبل بث الحلقة النهائية بأكثر من 150 دولاراً (تضحك). هو ليس صوت فلسطين فحسب، بل صوت العرب جميعا وقد استحق الفوز″.

وحققت صفاء سلطان شهرتها الواسعة ونجوميتها الكبيرة من موطن والدتها الأول سوريا.

وتألقت صفاء بعديد الأعمال على غرار “الولادة من الخاصرة” بمواسمه الثلاثة،”زمن البرغوت 1″، “بنات العيلة”، “توأم روحي” وغيرها كثير.