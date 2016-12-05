أصالة داخل غرفة العمليات لإجراء عملية تجميل بالرياض

الرياض ـ اجرت الفنّانة السوريّة أصالة عملية تجميلية في احد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تغرم مبلغاً من المال في مطار العاصمة المصرية القاهرة في رحلة العودة.

وشاركت اصالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة لها من من داخل غرفة العمليات.

وعلقت أصالة على الصورة قالت: “اخترت المستشفى الجلديّة والجراحة التجميليّة في الرياض التي يسكن فيها كلّ من هم الأقرب لنفسي وقلبي وروحي …ووعدت الدكتور لو اللي بدّي ياه صار لأكتب عنّه شخصيًّا وأحكي عن شطارته وشو اللي عملته بالظبط”.

كانت سلطات الجمارك في مطار القاهرة قد غرمت أصالة مبلغ 33 ألف جنيه مصري، أثناء عودتها من الرياض، كجمرك على مجموعة من الملابس والهدايا التي كانت تضمها حقائبها.

وقال مصدر من جمارك المطار أن أصالة كانت تحمل 8 حقائب وبتفتيشها تبين وجود ملابس وهدايا باهظة الثمن يلزمها القانون بدفع جمارك عليها لتدخل بها إلى القاهرة، وأن اصالة تفهمت واستجابت ودفعت الغرامة.