غضب في جامعة جزائرية بسبب مسابقة لاختيار “ملكة جمال الطالبات”

الجزائر ـ أثار إعلانٌ عن مسابقةٍ لاختيار ملكة جمال الطالبات بكلية التكنولوجيا في جامعة “البليدة 1″ في الجزائر، غضباً واسعاً وسخطاً بين صفوف الطلبة، الذين وصفوا تنظيم هكذا مسابقة بـ”الانحطاط الأخلاقي”.

ودعا الطلبةُ الجامعةَ إلى التدخل الفوريّ لوقف “المهزلة” والتي حسبهم تنمُّ عن غيابٍ مطلقٍ للرقابةِ على أنشطة النوادي داخل المؤسسة التعليمية.

واعتبر الطلبةُ تنظيم مسابقة للجمال داخل الحرم الجامعي ضرب لقيم المجتمع الجزائري المحافظ.

وأكد الطلبةُ أنه “بدل أن تكون الجامعة الجزائرية منبرا للتظاهرات الفكرية والمنافسات العلمية بغية ترقية المستوى المعرفي، تحولت مكانا للتفسخ العلني”.

وتساءلوا بحسب “الشروق” الجزائرية، عن الخدمة التي ستقدمها مسابقة “العري” المزمع تنظيمها للمشاركات فيها من الطالبات اللواتي سيعرضن أجسادهن كسلع في إهانة غير مسبوقة للمرأة والطبقة المثقفة ككل.

يشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يثير الإعلان فيها عن مسابقات للجمال بالجامعة الجزائرية جدلا واسعا، حيث سبق وأثار حفل اختيار أجمل طالبة بجامعة هواري بومدين عام 2012 حالة من الفوضى وصلت إلى حد وقوع جرحى عقب مشادة بين جموع الطلبة المحتجين والجهة المنظمة.