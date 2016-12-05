تحطم مقاتلة روسية خلال هبوطها على حاملة الطائرات الاميرال كوزنيتسوف قرب سوريا

موسكو - أ ف ب – أعلن الجيش الروسي حسب ما نقلت عنه وكالات انباء روسية، ان طائرة عسكرية روسية من نوع سوخوي 33 تحطمت في البحر بعدما فشل هبوطها على حاملة الطائرات الروسية الاميرال كوزنيتسوف الموجودة في البحر المتوسط في اطار العمليات العسكرية في سوريا.

وتمكن الطيار من استخدام مظلته في الوقت المناسب. وهي الطائرة الثانية التي تفقدها البحرية الروسية منذ وصول حاملة الطائرات هذه الى قبالة الشواطىء الروسية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.