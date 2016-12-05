مقتل 19 من “الدولة” بغارات للتحالف الدولي في الموصل وكركوك

نينوى - الأناضول – قتل 19 مسلحاً من تنظيم “الدولة الاسلامية”، وأصيب عشرات شمالي العراق، الإثنين، إثر غارات للتحالف الدولي استهدفت مواقع للتنظيم على جانبي الموصل الأيمن والأيسر، وأخرى في محافظة كركوك، بحسب مصدرين عسكري وأمني.

وقال العميد الركن في القوات الخاصة بالجيش العراقي، شمخون رعد العباسي، إن “دائرة الطب العدلي في المدينة استقبلت منذ صباح يوم أمس الأحد وحتى صباح اليوم، 12 مسلحاً سقطوا بضربات جوية استهدفت مقراتهم ووحداتهم التكتيكية والاستراتيجية في حيي النجار والرفاعي في الجانب الأيمن (الغربي) وحي النور في الجانب الأيسر (الشرقي)”.

وأشار المصدر – نقلاً عن مصادره الطبية التي ما زالت تعمل داخل الموصل – إلى أن “ردهة الطوارئ في مستشفى الجمهوري العام، استقبلت نحو 37 مسلحاً مصابين بجراح مختلفة”.

وأضاف، أن “الكوادر الطبية أجبرت من قبل التنظيم تحت تهديد السلاح لعلاج جرحاه ومساعدتهم وتقديم المستلزمات الطبية العاجلة لهم مثل كل مرة يصاب فيها مسلحين بجراح”.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قصفت طائرات التحالف الدولي، الجسور “الثاني” و”الثالث” و”الرابع″ و”الخامس″ التي تربط جانبي الموصل الأيمن بالأيسر.

وتأتي تلك الخطوة بهدف قطع خطوط الإمداد عن التنظيم، ومنعه من نقل مفخخاته وعبواته الناسفة وبراميله المتفجرة من الجانب الأيمن إلى الأيسر، لتسهيل مهمة القضاء عليه في الجانب الأخير من قبل قوات “جهاز مكافحة الإرهاب” التي تخوض منذ 50 يوماً معارك شرسة ضد المسلحين.

وفي محافظة كركوك (شمال)، قال المقدم نياز زنكنة، الضابط في قوات الآسايش (قوات أمن تابعة للإقليم الكردي) في حديث للأناضول، أن “طائرات التحالف الدولي وجهت، صباح اليوم، غارة جوية استهدفت تجمعاً لعناصر التنظيم (داعش) وسط بلدة الحويجة، (45 كم جنوب غربي كركوك)”.

وأضاف المصدر، أن “7 مسلحين من التنظيم قتلوا خلال الغارة الجوية وأصيب 16 آخرين، بحسب مصادرنا الأمنية من داخل الحويجة”.

تجدر الإشارة أن التحالف الدولي بدأ منذ 9 آب/أغسطس 2014 حملته الجوية ضد “داعش” في العراق، ضمن خطة الهدف منها تدمير قدراته العسكرية.