مقتل مصرية سقطت من الطابق الرابع إثر قيام زوجها بمطاردتها بالسكين

القاهرة ـ تمكن أهالي منطقة الهرم في العاصمة المصرية،القاهرة، من العثور على جثتين لسيدتين حيث سقطت سيدة ألقاها زوجها من الطابق الرابع على سيدة أخرى كانت تسير على الشارع بالصدفة، ما أدى إلى مقتلهما.

وتعود أحداث الواقعة ، حينما تعدى الزوج على زوجته بالسب والضرب، ثم أخذ سكينًا من المطبخ وطاردها في الشقة، وأصابها بجروح في أنحاء متفرقة من جسدها، وعندما حاولت الهرب إلى “بلكونة” الشقة، دفعها لتسقط من الطابق الرابع.

وفي لحظة سقوطها كانت سيدة أخرى تمر بالصدفة أسفل العقار أثناء مشاجرة الزوجية، لتسقط عليها الضحية الأولى التي لقيت مصرعها على الفور.

فيما نفى الإعلامي معتز الدمرداش، عبر برنامجه بقناة “المحور” وفاة السيدة الثانية، مؤكدًا أنها أصيبت إصابات طفيفة فقط بعد سقوط السيدة عليها، وأن فريق العمل لديه قام بالتواصل معها وهي على قيد الحياة.