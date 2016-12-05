مدافع تشيلسي يتعجب من “جنون” أجويرو

لندن ـ أعرب جاري كاهيل مدافع تشيلسي الإنجيلزي، عن استيائه من الإصابة التي تعرض لها زميله في الفريق البرازيلي ديفيد لويز، خلال مواجهة مانشستر سيتي هذا الأسبوع، بعد تدخل عنيف من قبل مهاجم السيتيزنز سيرجيو أجويرو، في اللقاء الذي فاز به البلوز 3-1.

وحصل أجويرو على البطاقة الحمراء خلال اللقاء، ومن المتوقع أن يغيب عن صفوف فريقه لأربع مباريات، بسبب خشونته الزائدة مع منافسيه.

وقال كاهيل، خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “ربما كان محبطًا بعض الشيء”.

وتابع: “لقد كان الأمر مختلفًا عنه، وبعيدًا عن شخصيته، لقد كان تدخلا سيئًا، من المخيب أن أرى ذلك”.

وأتم: “لقد كانت معركة بينه وبين لويز، لقد كان تدخلا مجنونا، أنا محبط من هذا المشهد”.