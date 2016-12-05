العاهل السعودي يصل قطر في ثاني محطات جولته الخليجية

السعودية – الأناضول – وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين، قادماً من الإمارات، في ثاني محطات جولة خليجية تقوده إلى البحرين ويختتمها بالكويت.

وتقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستقبلي الملك سلمان، في مطار حمد الدولي.

ومن المقرر أن يبحث أمير قطر والعاهل السعودي، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي بيان سابق أكد سفير الرياض لدى الدوحة، عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، على “الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زيارة خادم الحرمين الشريفين لقطر”.

وقال العيفان “تأتي الزيارة في مرحلة حاسمة تمر خلالها منطقتنا بالكثير من المخاطر والتحديات”.

وأعرب عن ثقته بأن المباحثات المرتقبة بين العاهل السعودي وأمير قطر، ستكون “مُنطلقاً هاماً لدعم الجهد الحثيث المبذول لترسيخ أسس أقوى من العمل المشترك، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستكون كفيلة بمواجهة المخاطر والتحديات التي تعيشها المنطقة”.

ووصل العاهل السعودي، الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين، قادما من الإمارات، في مستهل جولة خليجية يزور خلالها كلاً من قطر والبحرين والكويت.

ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان خلال جولته، قادة تلك الدول وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يحضر الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد في البحرين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ولم يعلن موعد نهاية الجولة، التي تعد أول جولة خليجية للملك سلمان، منذ توليه الحكم في 23 يناير/كانون ثان 2015، كما أنها تعد أول زيارة رسمية له للدول الخليجية الأربعة.