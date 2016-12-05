تنظيم “الدولة” يعدم 11 عراقياً في مناطق غربي كركوك

كركوك - د ب أ – كشف زعيم قبيلة سنية بارزة في العراق الاثنين، أن تنظيم الدولة نفذ عملية إعدام في مناطق متفرقة بحق 11 شخصاً في المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم غربي مدينة كركوك.

وقال أمير قبائل العبيد في العراق الشيخ أنور العاصي: إن عناصر تنظيم الدولة قاموا بإعدام أربعة شبان من أهالي البرغليه التابعة لقضاء الحويجة غربي كركوك، بتهمة الاتصال مع الأجهزة الأمنية، كما أعدم شابين آخرين من أهالي قرية الفضيخة في ناحية الرياض غربي المدينة، بتهمة تشجيع المدنيين على الفرار من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وأضاف أن تنظيم الدولة اعتقل عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم امرأة على الطريق المؤدي الى قرية ربيضة قرب جبال حمرين غربي قضاء الحويجة وقاموا بفتح النار عليهم وقتلهم جميعاً.

يذكر أن مناطق غربي وجنوبي كركوك تخضع لسيطرة الدولة منذ حزيران/ يونيو عام 2014 وتضم مناطق قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد، يقطن بها أكثر من مئة ألف مدني، وهي محاصرة منذ سبعة أشهر من قبل عناصر داعش.