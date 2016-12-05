مصرع طيار أردني في تحطم مقاتلته خلال رحلة تدريبية

عمان - الأناضول – لقي طيار أردني مصرعه، الإثنين، في تحطم مقاتلة عسكرية خلال رحلة تدريبية، إثر سقوطها في إحدى القواعد الجوية.

وقال الجيش الأردني، في بيان نشره على موقعه الرسمي على لسان مصدر مسؤول لم يسمه “إن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي من نوع F16 تعرضت ظهر اليوم لحادث سقوط أثناء إقلاعها من إحدى القواعد الجوية”.

وأوضح المصدر أن الطائرة كانت “في رحلة تدريبية”، وأن سبب سقوطها “خلل فني”.

واستطرد “مما أدى إلى تحطم الطائرة بشكل كامل، واستشهاد طيارها الرائد الطيار المقاتل، عايد أحمد نصار الدعسان الدعجة”.

ونعى الجيش الطيار، سائلاً له الرحمة ولذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان.