رئيس وزراء فرنسا يلقي كلمة اليوم وتكهنات بأنها تتعلق بالترشح للرئاسة

باريس - د ب أ – يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين ما إذا كان يعتزم الترشح للرئاسة ، وذلك بعد أربعة أيام من نفي الرئيس فرانسوا أولاند أنه يعتزم خوض السباق سعيا لفترة ثانية في قصر الإليزيه.

ووسط ما تردد حول تفكير فالس في الترشح ، ووسط استمرار انخفاض معدلات تأييد الرئيس ، قال أولاند الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وزادت المشكلات المحيطة بالرئيس الاشتراكي خلال الشهور الماضية ، حيث تسببت جهود إنعاش الاقتصاد ومحاولة تجريد الإرهابيين المدانين من جنسيتهم في إثارة غضب قاعدته الشعبية.

وأرسل مكتب رئيس الوزراء صباح الاثنين إشعاراً قصيراً يفيد بأن فالس سوف يلقي كلمة بعد ظهر اليوم ، ما أثار موجة من التكهنات في وسائل الإعلام الفرنسية بأنه يستعد للترشح للرئاسة ، وسوف يستقيل من منصبه الحالي.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول اليوم الاثنين لإذاعة فرانس انفو بأنه على علم بأن فالس يعتزم إعلان ترشحه صباح اليوم ، قائلاً إنها “ليست مفاجأة”.

يشار إلى أن أحدث استطلاعات الرأي قد أظهرت أن شعبية فالس أكبر من شعبية أولاند ، ولكنه لا يتمتع حالياً بالدعم اللازم لتحدي مرشحي اليمين واليمين المتطرف.

ومع ذلك ، حذر محللون من أنه من السابق لأوانه إطلاق توقعات قوية حول الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2017 .