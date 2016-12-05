الرئاسة الفلسطينية تنتقد تركيز نتنياهو على الحل الإقليمي لتحقيق السلام

رام الله - د ب أ – انتقدت الرئاسة الفلسطينية الاثنين، تركيز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو على التوصل إلى حل إقليمي لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “حديث نتنياهو حول حلول إقليمية للعملية السياسية، هو محاولة إسرائيلية لفرض شروط جديدة بهدف قلب مبادرة السلام العربية”.

وأضاف أبو ردينة أن “الشروط الإسرائيلية سواء من خلال المطالبة بدولة يهودية، أو الاستمرار بسياسة الاستيطان غير الشرعي، هدفها الأساس التهرب من استحقاقات عملية السلام، وإفشال الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية وحل الدولتين، الذي أصبح في خطر حقيقي نتيجة السياسات والشروط الإسرائيلية المتكررة”.

واعتبر أن “الحديث عن قلب مبادرة السلام العربية يعني تطبيعاً مجانياً مع العالم العربي دون الانسحاب من الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها مدينة القدس الشرقية والأراضي العربية المحتلة”.

وذكر أن “القيادة الفلسطينية تعتبر هذه المحاولات استمراراً للسياسة الإسرائيلية المعادية لحل الدولتين ولأية عملية سياسية عادلة، تؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها”.

وكان نتنياهو قال في مؤتمر (سابان) للسياسة المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن إنه إزاء رفض الفلسطينيين الشروع في مفاوضات مباشرة فإن الطريق الأمثل لتحريك عملية السلام تكمن في إطار إقليمي بمشاركة عربية.

وأكد نتنياهو ، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن تأييده لمبدأ حل الدولتين لم يتغير في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.