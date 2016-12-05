الصين: على أطراف الاتفاق النووي الالتزام به رغم التغيرات الداخلية

بكين – رويترز – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اجتماع في بكين الاثنين، إنه ينبغي استمرار الاتفاق النووي بين إيران و القوى العالمية الست بغض النظر عن أي تغيرات في الظروف الداخلية للدول الموقعة.

وتحيط الشكوك بمصير الاتفاق الذي يقضي بكبح برنامج إيران النووي مع اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب بإلغاء الاتفاق رغم أن التفاصيل النهائية لسياسته الخارجية بما في ذلك موقفه من إيران لا تزال غير واضحة.

وقال ظريف إن إيران تشترك مع الصين في وجهة النظر هذه.

ونقلت عنه وكالة تسنيم للأنباء قوله “الاتفاق النووي اتفاق متعدد الأطراف وينبغي أن تحترمه كل الأطراف. إيران والصين لديهما نفس الموقف بشأن ذلك.”

وتابع قوله “لن نسمح لأي دولة بخرق هذا الاتفاق من جانب واحد. لكن إذا قاموا بذلك فلإيران خياراتها الخاصة.”