القوات الحكومية الليبية تعلن استعادة سرت بشكل كامل من تنظيم الدولة الاسلامية

طرابلس - أ ف ب – أعلنت القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني الاثنين، “فرض السيطرة الكاملة” على مدينة سرت على الساحل الليبي بعد أشهر من معارك متواصلة مع تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المتحدث باسم هذه القوات رضا عيسى، “قواتنا تفرض سيطرتها بالكامل على سرت”، و”شهدت قواتنا عملية انهيار تام للدواعش”.

وتم تحديث صورة الغلاف على صفحة “عملية البنيان المرصوص”، وهو اسم العملية العسكرية في سرت على موقع “فيسبوك”، ونشرت صورة لجنود يرفعون شارة النصر، مع عبارة “انتصر البنيان وعادت سرت”.

وأوردت الصفحة “انهيار تام في صفوف الدواعش والعشرات منهم يسلّمون أنفسهم لقواتنا”.

وانطلقت العملية العسكرية في 12 ايار/مايو، وحققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً في بدايتها مع سيطرتها على المرافق الرئيسية في سرت (450 كلم شرق طرابلس) المطلة على البحر المتوسط.

لكن هذا التقدم سرعان ما بدأ بالتباطؤ مع وصول القوات الى مشارف المناطق السكنية في المدينة، لتتحول المعركة الى حرب شوارع وقتال من منزل الى منزل.

ومنذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر، كانت القوات الحكومية تحاصر عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في رقعة صغيرة في المدينة.

وبدأ التنظيم يتغلغل في سرت في 2014 وسيطر عليها بشكل كامل في حزيران/يونيو 2015.