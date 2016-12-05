انتخاب رئيس وزراء أوزبكستان رئيساً للبلاد

موسكو - د ب ا – ذكرت وكالة تاس الروسية للانباء الاثنين، أنه تم انتخاب رئيس وزراء أوزبكستان شوكت ميرضيايف رئيساً للبلاد ، بعد حصوله على أكثر من 88 % من الأصوات في التصويت الذي تم عقب وفاة الرئيس إسلام كريموف الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

وتعهد ميرضيايف ،الذي شغل منصب رئيس الوزراء لـ 13 عاماً، باتباع مسيرة كريموف ، الذي توفى إثر إصابته بجلطة في أيلول /سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 78 عاماً ، عقب أن حكم البلاد لأكثر من ربع قرن.

وقد عين ميرضيايف (59 عاماً) كرئيساً مؤقتاً عقب وفاة كريموف ، وكان من المتوقع بنسبة كبيرة أن يفوز بالانتخابات .وقد تقدم الرئيس الروسي فلادمير بوتين بتهنئة لميرضيايف على فوزه بالانتخابات.

ويذكر أن ميرضيايف ، شغل سابقاً منصب حاكم منطقتين ، أولاهما مسقط رأسه جيزك ثم سمرقند مسقطة رأس كريموف .ويعتقد أن ميرضيايف أصبح مقرباً من كريموف أثناء ترأسه لمنطقة سمرقند ، حيث دفن كريموف حالياً .

ويشار إلى أن أوزبكستان مازالت ضمن نفوذ روسيا منذ العهد السوفيتي ،ولكنها أيضا وفرت موقعاً لأمريكا أثناء حربها في أفغانستان . وتعد أوزبكستان ، التي تقع على طريق الحرير التجاري القديم ، ذات أهمية استراتيجية في مجال محاربة تهريب المخدرات والإرهاب الدولي .