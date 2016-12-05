رئيس الوزراء الياباني يزور ميناء بيرل هاربر لأول مرة هذا الشهر

طوكيو – د ب أ – أكد البيت الأبيض الاثنين، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم زيارة ميناء بيرل هاربر في كانون أول/ديسمبر الجاري ، وهو الموقع الذي شهد هجوماً يابانياً عام 1941 ،مما دفع أمريكا للدخول في الحرب العالمية الثانية .

ويذكر أن الرأي العام الأمريكي كان ضد دخول أمريكا الحرب حتى هجوم السابع من كانون أول/ديسمبر على قاعدة بحرية رئيسية في هاواي .وقد غير الهجوم على الفور أراء المواطنين الأمريكيين ، مما سمح للرئيس فرانكلين روزفيلت بإعلان الحرب على اليابان ثم على ألمانيا.

وسوف يزور آبي النصب التذكاري يو اس اس اريزونا في بيرل هاربر مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما في 27 كانون أول/ديسمبر الجاري لإحياء ذكرى من لقوا حتفهم . وكان المراقبون قد توقعوا منذ فترة أن يزور آبي بيرل هاربر ، خاصة بعد الزيارة التاريخية لأوباما لمدينة هيروشيما في آيار/مايو الماضي مع رئيس الوزراء الياباني .

وكانت هيروشيما أحد المدينتين اللتين تعرضتا لهجوم نووي أمريكي عام 1945 ،وهما الهجومان اللذان دفعا القوات اليابانية للاستسلام.

وبحسب ما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية ، فان هذه سوف تكون الزيارة الأولى لمسؤول ياباني لميناء بيرل هاربر.

وجاء في بيان البيت الأبيض ” اللقاء سوف يكون فرصة للزعيمين لمراجعة جهودنا المشتركة على مدار الأربعة أعوام الماضية لتعزيز التحالف الأمريكي-الياباني”.