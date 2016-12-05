المعارضة السورية تصد هجوماً لقوات “الأسد” بريف اللاذقية وتقتل 8 منها

اللاذقية - الأناضول – صدت قوات المعارضة السورية، الإثنين، هجوماً برياً لقوات النظام حاولت التقدم على محور جبل “الأكراد” بريف محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، وقتلت 8 من عناصره.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المعارضة وقوات النظام، التي أطلقت عملية برية للسيطرة على قرية “الكبانة” ومحيطها (بجبل الأكراد)، عقب قصفها براً وجواً.

وأوضحت المصادر أن المعارضة نجحت في التصدي لقوات النظام التي سعت للتقدم في جبل الأكراد، وقتلت 8 جنود على الأقل.