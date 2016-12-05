مقتل ضابطين عراقيين كبيرين في المواجهات ضد الجهاديين شمال بغداد

بغداد – أ ف ب – أعلن الجيش العراقي الاثنين مقتل ضابطين رفيعين خلال مواجهات جرت مع تنظيم الدولة الاسلامية لاستعادة السيطرة على الضفة الشرقية من بلدة الشرقاط، في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وتواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات في مناطق متفرقة في شمال البلاد، لاستعادة السيطرة على مناطق تحت سيطرة الجهاديين، بينها بلدة الشرقاط الواقعة على بعد 300 كلم شمال بغداد.

ونعى بيان لقيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي “المقاتلين البطلين اللذين سقطا في ساحات الشرف اثناء مواجهتهما لعصابات داعش الارهابية، وهما الشهيد العقيد الركن عامر وادي محمد الشبلي امر الفوج الثاني اللواء المدرع ثانياً، والشهيد العميد الركن جبار سرحان شياع التميمي امر الفوج الثالث لواء المشاة “.

وتعهدت القيادة “استمرار تقديم التضحيات حتى يتحقق النصر النهائي وتحرير اخر شبر من ارض العراق والقضاء على داعش”.

ويشن الجيش العراقي عملية عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على الضفة الشرقية لبلدة الشرقاط الواقعة على بعد 300 كلم شمال بغداد.

وتضم هذه الضفة مجموعة من القرى تصل الى بلدة الجويجة غرب كركوك والتي لا تزال معقلاً رئيسياً لتنظيم الدولة الاسلامية.

وعندما ركز الجيش العراقي هجماته لاستعادة الموصل، استفاد تنظيم الدولة الاسلامية من هذه الفرصة وشن هجمات متكررة على الضفة الغربية لبلدة الشرقاط والمناطق المحيطة.

وكانت القوات العراقية بدأت في السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر عملية عسكرية ترمي إلى استعادة السيطرة على مدينة الموصل في شمال البلاد.