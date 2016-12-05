الجيش اليمني يعلن مقتل 31 من الحوثيين وقوات صالح بينهم ضابط برتبة عقيد

صنعاء – د ب أ – أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الإثنين، مقتل 31 من الحوثيين وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح ، بينهم ضابط برتبة عقيد، في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني الموالي لهادي ، في بيان صحافي، أن “مدفعية الجيش الوطني استهدفت خلال 48 ساعة ماضية تعزيزات لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح نتج عنها مقتل31 منهم ، بينهم ضابط برتبة عقيد يعمل في قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح”.

وأضاف البيان أن “أكثر من 900 من الحوثيين وقوات صالح فروا من جبهة ميدي، خلال اليومين الماضيين، باتجاه منطقة حيران بمحافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، كما دمرت مدفعية الجيش الوطني أيضا مخزني ذخيرة تابع للحوثيين في جنوب مدينة ميدي مع إحراق عربتين عسكريتين لهم”.