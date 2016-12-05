ديلان يستلم جائزة نوبل العام المقبل

ستوكهولم – الأناضول – أعلن مدير مؤسسة نوبل السويدية، لارس هايكنستن، أن جائزة نوبل للآداب لعام 2016، ستقدم إلى الموسيقار الأمريكي الشهير “بوب ديلان”، أثناء قدومه إلى السويد من أجل إقامة حفل موسيقي في مارس/ آذار المقبل.

وأضاف هايكنستن الثلاثاء، أن “ديلان لن يتمكن من القدوم إلى ستوكهولم (عاصمة السويد) في 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي لاستلام جائزته”.

وأردف “نخطط لإقامة مراسم خاصة له، خلال قدومه في مارس/ آذار المقبل من أجل حفل موسيقي، وسنقدم له الجائزة خلال تلك المراسم الخاصة”.

وأشار إلى أن أعضاء لجنة نوبل لم يجمعوا على هذا القرار بعد، لكن أفكارهم في هذا الاتجاه.

وأضاف أن أعضار اللجنة سيجتمعون خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي في ذلك.

وأعلنت الأكاديمية السويدية، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح “ديلان” جائزة نوبل للأدب لهذا العام؛ “لكتابته تعبيرات شعرية جديدة تدخل في تراث الأغاني الأمريكية العظيمة”. إلا أنه اعتذر استلامها بسبب “انشغاله”.

و”بوب ديلان” من مواليد 1941، واسمه الحقيقي “روبرت ألن زيمرمان”، وهو مغن وملحن وشاعر وفنان، يتمتع بصوت يوصف بـ”الرائع والمرن”، ومسيرته الفنية تقارب الخمسة عقود.

وتبلغ قيمة جائزة نوبل للأدب التي ستمنح لـ “ديلان”، ثمانية ملايين كرونة سويدية (نحو مليون دولار أمريكي)، إلى جانب شهادة بالجائرة، وميدالية ذهبية.