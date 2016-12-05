ترامب يختار بن كارسون لوزارة الإسكان

واشنطن – د ب أ – أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين، اختياره لمنافسه الرئاسي السابق بن كارسون لشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.

وقال ترامب في بيان :”يتمتع بن كارسون بعقلية ذكية وشغف بتقوية المجتمعات والأسر الموجودة في هذه المجتمعات”.

وأضاف :”بن متفائل مثلي بشأن مستقبل بلادنا وسيكون عضواً لضمان أن هذه الإدارة تمثل جميع الأمريكيين. إنه منافس عنيد ولا يستسلم أبداً”.

وكارسون طبيب أعصاب متقاعد كان رائداً في فصل التوائم الملتصقين. وتولت أمه تنشئته في مجتمع فقير في ميشيجان.

وكان اسم الطبيب الأمريكي الأفريقي (65 عاماً) قد برز عام 2013 بعد انتقاده الإصلاحات التي أدخلها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما على نظام الرعاية الصحية.

وكان كارسون من بين الراغبين في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية. إلا أنه انسحب من السباق في آذار/مارس بعد سلسلة من النتائج التمهيدية المخيبة للآمال.