الخارجية المصرية: مساع للإفراج عن 49 مصريا محتجزين في صنعاء

القاهرة- د ب أ- صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزارة الخارجية تواصل مساعيها على مدار الساعة للإفراج عن عدد من المواطنين المصريين المقيمين في مدينة الحديدة باليمن والذين يقدر عددهم بـ49 مواطنا يعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة ويقيمون في المدينة منذ سنوات، حيث ألقى القبض عليهم واحتجازهم في السجن الاحتياطي في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث، في بيان صحفي الاثنين، إن سفير مصر في اليمن يوسف الشرقاوي، أجرى اتصالاته مكثفة ومتشعبة مع عدد من المسؤولين اليمنيين والشخصيات المستقلة بناء على توجيهات من وزارة الخارجية للعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين المحتجزين في أسرع وقت.

وأشار المتحدث إلى التواصل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي وعد بتكثيف اتصالاته مع جميع الأطراف اليمينية للإفراج عن المحتجزين.

وأسفرت الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم واستقبال ممثلين عنهم، وكان مقررا الإفراج عنهم أول أمس السبت.

وأضاف أن جهود الإفراج عن المحتجزين شهدت بعض التعقيدات خلال الساعات الاخيرة نتيجة التسرع في تداول معلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام تتعلق بحالة المحتجزين ووضعيتهم، وهو ما أدى إلى تعقيد إجراءات الإفراج عن المواطنين.