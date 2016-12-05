العاهل الأردني يحضر تمرينا عسكريا أردنيا المانيا مشتركا تضمن عمليات لمكافحة الارهاب

عمان- أ ف ب- حضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين تمرينا عسكريا أردنيا المانيا مشتركا حول عمليات لمكافحة الارهاب، حسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن “الملك عبد الله القائد الأعلى للقوات المسلحة، تابع الاثنين، التمرين المشترك (النجم الأسود)، الذي نفذته القوات المسلحة الأردنية والقوات الألمانية الصديقة”.

وأوضح أن “التمرين أشتمل على عمليات الاقتحام وتخليص الرهائن والقتال في المناطق المبنية وعمليات مكافحة الإرهاب”.

واضاف ان “التمرين يهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين”.

وبحسب البيان “أظهر المشاركون في التمرين مهارة ولياقة بدنية عالية في تنفيذ مراحله المختلفة”.

وحضر التمرين رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وقائد العمليات الخاصة المشتركة والسفيرة الألمانية في عمان، وقائد القوات الخاصة الألمانية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل حول مكان اجراء التمرين أو عدد القوات المشاركة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية اجرت تمرينا عسكريا مشتركا مع القوات المصرية في العقبة أقصى جنوب المملكة للفترة الممتدة بين 5 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بهدف تعزيز قدرات البلدين على “مواجهة التهديدات الأمنية”.

ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.