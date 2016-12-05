حماس تستنكر إغراق مصر لأنفاق غزة عقب استشهاد أربعة عمال فلسطينيين

غزة- الأناضول- استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إغراق السلطات المصرية لأنفاق التهريب الواصلة بين قطاع غزة ومصر، عقب انتشال أربعة جثامين لعمال فلسطينيين، مساء الأحد.

ووصفت الحركة العمال بأنهم شهداء “لقمة العيش”، مشيرة إلى أنهم قضوا نحبهم إثر إغراق السلطات المصرية لهم بالمياه العادمة، أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم وقوت أطفالهم في ظل الحصار الخانق.

وأضافت الحركة، في بيان نشر مساء الإثنين، وتلقت “الأناضول” نسخةً منه: “نستنكر هذا الحادث الأليم، ونؤكد على أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام مثل هذه الأساليب الخطيرة في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين”.

ودعت الحركة في بيانها السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل دائم لإنهاء معاناة سكان غزة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الأحد، عن انتشال أربعة جثث تعود لعمال فلسطينيين من نفق تجاري يصل بين قطاع غزة ومصر.

ومع اشتداد وطأة الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة عام 2007 اتجه الفلسطينيون لحفر الأنفاق على طول الحدود بين غزة ومصر، في محاولة لإدخال مواد تمنع إسرائيل إدخالها مثل الوقود والدواء.

وبدأ الجيش المصري، في 18 سبتمبر/ أيلول 2015 بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر إغراقها.