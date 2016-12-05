الجيش اليمني يلقي القبض على ستة إرهابيين في حضرموت

صنعاء- د ب أ- ألقت قوات الجيش اليمني الاثنين القبض على ستة إرهابيين، بعد عملية مداهمة منزل لهم في محافظة حضرموت، كبرى المحافظات مساحة، الواقعة شرقي البلاد.

وقالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة للجيش اليمني، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” انه “بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة قامت قوات النخبة التابعة للجيش بعملية استباقية استهدفت مجموعة إرهابية كانت تحضر لعمل إرهابي في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت”.

وأضاف البيان أن “قوات الجيش توصلت إلى معلومات بأنه تم خزن كمية كبيرة من المتفجرات يبلغ وزنها أكثر من خمسة أطنان في منزل بمدينة الشحر”.

واشار إلى أنه مع اقتراب قوات النخبة الحضرمية إلى الموقع لمداهمته قامت العناصر الإرهابية بفتح النيران من المنزل ومنازل مجاورة، غير أن قوات الجيش كانت قد أحكمت التطويق على الموقع و تمكنت من إلقاء القبض على ستة من الإرهابين.

وتابع البيان أن “قوات الجيش استولت على جميع كميات المتفجرات التي كانت مخزونة في المنزل”، لافتا إلى أن المجموعة الإرهابية كانت تحضر لنقلها صباح الاثنين إلى مواقع أخرى.