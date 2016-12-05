عاصي الحلاني يوضح حقيقة انسحابه من برنامج “ذا فويس″

بيروت ـ نفى الفنان عاصي الحلاني صحة الأخبار التي انتشرت حول انسحابه من النسخة الجديدة من برنامج”ذا فويس″.

وقال عاصي: “بعيداً عن كوني واحداً من لجنة التحكيم في البرنامج مع شيرين عبدالوهاب وصابر الرباعي وكاظم الساهر، أحب البرنامج كمشاهد، وسأظل عضواً فيه، لأنني سعيد بتقديم جيل جديد من المواهب الغنائية التي تثري الحياة الفنية والغنائية في وطننا العربي، وأما عن النسخة الجديدة من البرنامج فلم يُحدد بعد الموعد النهائي لانطلاقتها”.

وأكّد الحلاني أن البرنامج شكّل إضافة كبيرة لجميع أعضاء لجنة التحكيم، وختم “أصبح الجمهور يشاهدني وأنا سعيد وغاضب ومنفعل”.