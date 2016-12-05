فنانة مصرية تغادر الاستوديو بعد سخرية مقدمي البرنامج من وزنها

القاهرة ـ رفضت فنانة مصرية استكمال مقابلة معها في أحد البرامج وغادرت الاستوديو غاضبة على الهواء مباشرة، بعدما شعرت أن مقدمي البرنامج يسخرون من وزنها وشكلها .

وكان برنامج “ثلاثي ضوضاء الحياة”، الذي يقدمه ثلاثة من الإعلاميين ويذاع على قناة “الحياة” استضاف الفنانة شيماء سيف.

وأشار أحد المقدمين إلى أنها شيماء سيف وعدت جمهورها بأن ستخضع لريجيم قاس من أجل فقدان وزنها الزائد، وقال شكلك الحالي قبل الريجيم ام بعده؟

وأثارت سخرية الاعلاميين الثلاث استياء الفنانة سيف مما اضطرها إلى مغادرة الاستديو.