نجل ملحم بركات يفتح النّار على الشاعر نزار فرنسيس: ما رح سامحك يا مصلحجي

بيروت ـ شنّ ملحم جونيور، الإبن الأصغر للموسيقار الراحل ملحم بركات، هجوماً حادّاً على الشاعر نزار فرنسيس، متهما إياه بأنه كان مقربّاً من والده الراحل من أجل المصلحة.

وكتب نجل ملحم بركات: “نزار فرنسيس ما رح سامحك عاللي عم بتقولو، كنت قلّك عمّو وأستاذ بس هلق انت ما بتستاهلن، لأنك انت منّك رفيق بيّي ومنّك حقّاوي. انت هلق ومبيّن انو كنت مصلحجي، بعود عن إمّي أحسنلك وما تدخلّها بمشاكل ناس مريضة نفسياّ بشي اسمو مي حريري نقطة ضعف بيّي. كانت نقطة ضعف بيي لآخر نفس بحياتو (انت بتعرف انو امّي ما تدخّلت بشي، وانت بتعرف شو انت حاكي لأمي عن رندة مرت بيي الله يرحمو)”.

وأضاف: “فما تلعب دورين لأنو آخر شي نحنا عيلة ورح نرجع لبعض وانت برا، شايفينك كيف لازق بكل التلفزيونات عم تحكي باسم بيي والعيلة، بس لما اكتشفتو رندة انو انت عند وجهين وعندك مصلحتك، عم بتفش خلقك بأكتر شخص ممكن يرضيها لرندة ت ترضيها. انتبه ما تروّح مسيرتك الفنيّة تندفن مع بابا الله يرحمو. خلّيك رجّال واحكي الحق او التزم الصمت للأبد”.

وتابع: “وانت خليك ع جنب ركز ع مستقبلك ومستقبل بنتك يللي عم بتحاول تشهرها باسم بيي يللي انا مش موافق عليه. انا ملحم ملحم بركات ما بقبل تستعمل اسم بيي من هلق، إلا ما تعتذر من امي صحافياً بكل احترام لأنو هي ما كانت إلا جداً محترمة معك. وانت بتعرف انها اكتر انسانة عانت من وقت ما مرض بيي تكون نفسو بالسما وبكيت دم، والله يسامحك لأنو ما تنسى بابا شايف كل شي، وللأسف قلمك ما طلع متل نفسيتك”.

وختم ملحم جونيور الرسالة بالقول “ارجوك نزار فرنسيس خذ هذا الكلام بجديّة. ملحم ملحم بركات”.