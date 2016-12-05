تنظيم “الدولة” يحث أنصاره على عدم الفرار من تلعفر بالعراق

القاهرة ـ رويترز ـ هدد المتحدث الرسمي الجديد باسم تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الاثنين بشن هجمات على السفارات التركية في أنحاء العالم وحث أنصار التنظيم على عدم الفرار من بلدة تلعفر العراقية القريبة من الموصل مع خوض الدولة الإسلامية معارك على جبهات مختلفة.

وقال أبي حسن المهاجر في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت “دمروا آلياتهم ..اقتحموا عليهم .. أفجعوهم في ملاجئهم ليذوقوا بعضا من بأسكم ولا تحدثوا أنفسكم بالفرار”.

وقال المهاجر أيضا إن أنصار الدولة الإسلامية سيستهدفون “مفاصل الحكومة التركية العلمانية المرتدة في كل مكان .. الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية بل كل سفارة وقنصليه تمثلها في بلدان العالم أجمع″.

ولم يسن على الفور التأكد من صحة التسجيل. وتقاتل الدولة الإسلامية جماعات معارضة مدعومة من تركيا في سوريا وقوات تساندها الولايات المتحدة في العراق.