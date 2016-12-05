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﻿تحطم مقاتلة روسية خلال هبوطها على حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف قرب سوريا

Dec 06, 2016

موسكو ـ ا ف ب: أعلن الجيش الروسي أن طائرة عسكرية روسية من نوع سوخوي 33 تحطمت في البحر بعدما فشل هبوطها على حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف الموجودة في البحر المتوسط في إطار العمليات العسكرية في سوريا، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «بعد أن قامت بمهمة قتالية في سوريا تجاوزت طائرة السوخوي 33 مدرج الهبوط عند محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف».
وأضاف البيان أن الحادث وقع بسبب «انقطاع الحبل» الذي يفترض أن يعلق بالطائرة لتخفيف سرعتها عند هبوطها، موضحا أن الطيار نجح في قذف نفسه في الوقت المناسب واستخدام المظلة من دون أن يصاب بجروح.
وهي الطائرة الثانية التي تفقدها البحرية الروسية منذ وصول حاملة الطائرات هذه إلى قبالة الشواطىء السورية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. فقد تحطمت في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر طائرة مقاتلة من نوع ميغ 29 في البحر المتوسط بينما كانت أيضا تحاول الهبوط على حاملة الطائرات نفسها.

﻿تحطم مقاتلة روسية خلال هبوطها على حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف قرب سوريا

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