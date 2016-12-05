﻿فيتو روسي وصيني لمنع هدنة 7 أيام في حلب

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) أمس الاثنين ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في مدينة حلب السورية حيث قالت روسيا إن الهدنة ستسمح لمقاتلي المعارضة بإعادة تنظيم صفوفهم.

وهذه هي المرة السادسة التي تنقض فيها روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011 والمرة الخامسة التي تقدم فيها الصين على الخطوة نفسها. كما صوتت فنزويلا ضد مشروع القرار الذي صاغته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا في حين امتنعت أنغولا عن التصويت. وصوتت الدول الإحدى عشرة المتبقية لصالح المشروع.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين، إنه على ثقة من أن روسيا والولايات المتحدة بوسعهما التوصل إلى اتفاق في محادثات هذا الأسبوع بشأن انسحاب كل مقاتلي المعارضة من شرق مدينة حلب السورية.

وقال في مؤتمر صحافي إنه فور التوصل لاتفاق فإن المقاتلين الذين يرفضون مغادرة الجزء المحاصر من المدينة سيعاملون باعتبارهم إرهابيين وستدعم روسيا عملية الجيش السوري ضد أي مقاتلين معارضين يبقون في شرق حلب.

وأضاف لافروف «تلك الجماعات المسلحة التي ترفض مغادرة شرق حلب ستعتبر إرهابية». وتابع «سنعاملها على هذا الأساس كجماعات إرهابية وسندعم عملية الجيش السوري ضد هذه الفرق الإجرامية».

وأعلن لافروف أن محادثات بين الروس والأمريكيين حول خروج «كل مقاتلي» المعارضة من حلب، ستجرى في جنيف الثلاثاء او الأربعاء.

وقال لافروف إن مشروع القرار حول إقرار هدنة في حلب الذي سيناقشه مجلس الأمن «هو في جزء كبير منه استفزاز ينسف الجهود الروسية الأمريكية».

وأضاف لافروف «كنا على استعداد للاجتماع في جنيف اعتبارا من اليوم (أمس)، لكن الأمريكيين طلبوا إرجاء المشاورات»، مشيرا إلى أنه «من المرجح جدا أن تبدأ مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء بهدف وضع آليات خروج كل مقاتلي المعارضة من شرق حلب».

وقال لافروف إن على الطرفين خلال هذه المحادثات الأمريكية الروسية أن «يتفقا حول المسارات الملموسة (للانسحاب) ومهل انسحاب» المقاتلين من شرقي حلب، مضيفا «فور الاتفاق على المسارات والمهل يمكن أن تدخل الهدنة موضع التنفيذ».

جاء ذلك فيما صدت قوات المعارضة السورية، أمس الاثنين، هجومًا بريا لقوات النظام حاولت التقدم على محور جبل «الأكراد» في ريف محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، وقتلت 8 من عناصره.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المعارضة وقوات النظام، التي أطلقت عملية برية للسيطرة على قرية «الكبانة» ومحيطها (في جبل الأكراد)، عقب قصفها برا وجوا.

وأوضحت المصادر أن المعارضة نجحت في التصدي لقوات النظام التي سعت للتقدم في جبل الأكراد، وقتلت 8 جنود على الأقل.