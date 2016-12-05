تعقيبا على مقال أمير تاج السر: تسوق الجنون

معرض الكتاب الضائع

إن 63% من الجمهور العربي ولا أريد أن أقول من «الأمة العربية» لا تقرأ اكثر من ستة صفحات في السنة الواحدة، وأن 95% من هذا الشعب لا يعرف اي طريق يؤدي إلى عناوين معارض الكتاب!

ومن باب الفكاهة المريرة ان من بين الخمس وعشرين نسخة المعروضة لكتابك بيعت منها عشرون حسب تصريحك، فإن المرتبة الثانية من حيث المبيعات قد بيع منها ثلاثة كتب فقط (اضحك في عبك) .

رؤوف بدران- فلسطين

تعقيبا على تقرير: كوابل شحن الهاتف المحمول ستختفي

بطارية فرشاة الأسنان

اعتمدت هذه الطريقة في الشحن الكهربائي منذ زمن بعيد، منتصف التسعينات تقريباً؛ وهي الشحن بالتحريض وليس بالوصل الكهربائي المباشر، تم ذلك بتحويل الڤولتية بملف ابتدائي يثبت بقاعدة ملف ثانوي موجود داخل الجهاز وكل ما يلزم هو أن يوضع الجهاز بجوار القاعدة ذات الملف الابتدائي فقط دون اي اتصال مباشر، لتتم بعد ذلك عملية التقويم والفلترة داخل الجهاز ومن ثم شحن بطارية الجهاز. اول تطبيق لهذا ظهر عام 96 في فرشاة أسنان كهربائية من فيليبس… وقد كانت فكرة معقولة بحث أن الشحنة الكهربائية في بطارية الفرشاة كانت تبقى بمستوى جيد لعدة أيام.

احمد سامي مناصرة