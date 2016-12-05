﻿خالد الصاوي يعود من تايلاند بعد انتهاء تصوير «أخلاق العبيد»

القاهرة – «القدس العربي»: عاد إلى القاهرة الفنان خالد الصاوي، بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخارجية لفيلم «أخلاق العبيد» في تايلاند. الفيلم تشارك في بطولته يسرا اللوزي وسارة سلامة، وسيناريو وإخراج أيمن مكرم، الذي قال إن الفيلم كان من المقرر عرضه في رأس السنة إلا أن ظروف تأخر التصوير جعلتهم يقررون تأجيل العرض إلى موسم منتصف العام.

وحول اسم «أخلاق العبيد» وما قد يحتوي من شبهة عنصرية، قال المخرج لـ «القدس العربي» إن إضافة كلمة «أخلاق» إلى العبيد تنفي عنها أي صفة عنصرية، مشيرا إلى أنها مستخدمة في العالم كله وعلى نطاق واسع حيث تشير إلى أخلاق فئة من الناس يفضلون الاستكانة وعدم المخاطرة.

الفيلم يدور في العام 2015 كما قال مكرم، مؤكدا أنه ليس له علاقة مباشرة بالسياسة، ولكنه يحكي عن رجل أعمال يعود من الخارج ومعه كثير من الأموال فيقرر أن يصنع عالمه الخاص به، إلا أنه يفاجأ بتغير كثير من الأمور والظروف المحيطة به مما يؤثر عليه وعلى علاقاته بالآخرين.

وحول العمل مع خالد الصاوي، قال مكرم إنه يستمتع بالعمل معه خاصة أنهما أصدقاء منذ سنوات طويلة وكان التفاهم سهلا، مشيرا إلى أن خالد الصاوي ممثل محترف ويعرف اختصاصا كل عنصر من عناصر العمـلية الفنية لذلـك لا يـتدخل مطلـقا في السـيناريو أو الإخراج حـتى أنه لا يشـاهد المونيـتور بعـد التـصويـر.