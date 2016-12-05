﻿فرقة «مسار إجباري» المصرية تُحيي حفلا في بيرزيت في الضفة الغربية

بيرزيت – رويترز: أسعدت فرقة مسار إجباري الموسيقية المصرية المستقلة جمهورها في الضفة الغربية المحتلة في أول حفل لها هناك عزفت فيه تشكيلة من الأغنيات بموسيقى البلوز والجاز والروك والموسيقى الشرقية.

وأحيت الفرقة، التي تتألف من أربعة موسيقيين هم محمود صيام وأحمد حافظ وتامر عطا الله وأيمن مسعود حفلات عديدة في ربوع المعمورة منذ تشكيلها في الإسكندرية عام 2005 لكن عازف الغيتار محمود صيام قال إن الحفل الذي أحيته الفرقة في الضفة الغربية كان مختلفا عن أي حفل آخر سبق أن أحيته.

أضاف «إحنا بنسافر كثير جداً. لفينا العالم تقريباً. الحفلة دي مختلفة والسفرية دي مختلفة على كل المستويات. فخـورين أولاً ولنا الشرف أولاً إن إحنا بنعرض بفلسـطين وبنعمل حفلة بفلسطين للشعب والجمهور الفلسطيني. يارب نبقى عند حُسـن ظنكم والحفـلة تبـقى كويسـة إن شـاء الـله.» وأضـاف زميله أحـمد حافـظ أن التجـربة جمـيلة.

وتابع قائلا «البلد جميلة جداً. يعني رام الله جميلة وجميع القرى والمدن ويعني محيط رام الله يعني. استمتعنا جداً بالتواجد فيها وبالتعرف على الناس. يعني الحمد لله كان حاجة ما كُناش عارفين ح يحصل إيه. لقينا الموضوع أجمل مما كنا نتخيل الصراحة.»

والحفل من تنظيم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى ويُخصص ريعه لدعم صندوق منح الطلاب. وقالت سماح نملة، المسؤولة في معهد إدوارد سعيد، والتي ساهمت في تنظيم الحفل إن فرقة مسار إجباري تعبر عن نبض الشباب المصري والشباب العربي عموما.

وأضافت «هدفنا أنه نجيب مسار إجباري. أكيد الكل بيعرف يعني إنه قد إيش فرقة مسار إجباري كانت هي نبض الشارع المصري. قد إيش عبرت عن الشباب المصري والشباب العربي بشكل عام بكلماتهم بنمط الموسيقى..عن طموحهم..عن همومهم وهو جزء فلسطين هي جزء من الهم العربي الموجود ككل الشباب العربي فكانت الفرقة هي هدفنا إنه هي تيجي إنه تكون موجودة. وكمان نعرف إحنا بمعهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى أنماط مختلفة لطلابنا. للشعب الفلسطيني اللي مش قادر كمان يقدر يطلع لحفلات لهيك فرق.»

وأوضحت أن ريع مثل هذا الحفل يخصص لدعم صندوق منح الطلاب الذين يدرسون موسيقى في معهد إدوارد سعيد.

وقالت طالبة في جامعة بيرزيت، حيث أُقيم حفل الفرقة تدعى إيناس الدجني إنها تشعر أن فرقة مسار إجباري تمس الشباب العربي ومشاعره.

وأضافت «بالنسبة لي مسار إجباري هي فرقة كثير مهم شو بيغنوا؟ كيف بيمسوا الشباب بالأغاني.. بالكلمات تبعت الأغاني تبعتهم؟ بيناقشوا قضايا مجتمعية كثير مهمة بالنسبة لنا كشباب وأنا بأحب نوعية الأغاني اللي بتغنيها مسار إجباري وكثير فرق اللي بتتجه نحو الفن خلينا نحكي البديل أو خلـينا نحـكي الفن الـشعبي.»