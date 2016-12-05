﻿الشاعرة التونسية آمال موسى مديرة لمهرجان قرطاج السينمائي

تونس – د ب أ: أعلنت وزارة الثقافة التونسية أمس تعيين الشاعرة آمال موسى مديرة لمهرجان أيام قرطاج الدولي. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بتكليف موسى بإدارة المهرجان العريق في دورته 53 لعام 2017.

وينظم المهرجان الشهير على المسرح الأثري في مدينة قرطاج التاريخية منذ انطلاق دورته الأولى عام 1964 عادة بين شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من كل عام ويجتذب كبار الفنانين العرب والعالم.

وستخلف موسى وزير الثقافة الحالي محمد زين العابدين الذي كان مديرا للمهرجان في دورته السابقة.

وآمال موسى شاعرة وكاتبة وأساتذة جامعية في علم الاجتماع صدرت لها دواوين شعرية وكتب تمت ترجمتها إلى لغات أجنبية.