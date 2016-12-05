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﻿فيديل كاسترو

سالم بن علي الكلبانيّ

Dec 06, 2016

ما مُتَّ مَهزومًا ولا مُسْتَعْبَدا
بل مُتّ حُـرّاً رَغْمَ آنـافِ العِدا

لِلّهِ دَرُّكَ مَيّتاً ستعيـشُ في
فِكْــرِ اﻷباةِ الثائرينَ مُخَلّدا

أُثني عليك مُعانِداً وَمُجاهدا
وَمُعَلّماً أهـلَ البطولاتِ الفِدا

وَمُحَطِّماً حُلْمَ الطّغاةِ بِأنْ يَرَوْا
بـَطَــلاً كَمِثْلِكَ بالهَـوانِ مُـقَـيّـدا

وَمُلَـقّـنـًا إيّاهُـمُ الدّرْسَ الّــذي
سَيَظلُّ ما بَقِيَ الوجودُ مُجَدَّدا

زعموك مجنونا وقالوا طائــشٌ
بِالْحُمْـقِ جادَلَ وَاسْتَفَزّ وَعَرْبَدا

خذني رفيقَكَ في لَظَىً إنْ كانَ ما
زَعَـمَ الضّعـافُ الخانِعـونَ مُؤكّــدا

بيني وبينَكَ في اﻹبــاءِ عَلاقَـةٌ
أنا مُقْـتَـدٍ فيها وأنتَ المُـقْـتَدَى

مرّتْ حياتُكَ ما خَضَعْتَ لمَنْ بَغَوْا
منكَ الخُضوعَ ولا غَفَرْتَ لِمَنْ عَدا

شرفُ المُمانَعَـةِ اﻷبِـيَّـةِ أنْ تَـرى
فيكَ الصّمودَ مُجَرّداً ومُجَسّدا

سَلّـمْ على صَـدّامَ حينَ تَزورُهُ
وتَـراهُ بينَ الخالِدِيـنَ مُـمَـجَّـدا

وانْـقُـلْ له حُزْنَ العــراقِ وهَـمَّـهُ
وَدَماً يَسيلُ على مَسارِحِهِ سُدَى

وَتَصادُمـاً وَتَـنـاحُــراً وَتَطاحُـنـاً
لوْ كُنْتَ شاهِدَهُ حَسَمْتَ المَشْهَدا

وانْـقُـلْ لَـهُ أنَّ العُروبَـةَ بَـعْـدَهُ
ما عـادَ طالِـعُ سَعْـدِها مُتَوَقّدا

شاءَ الغُزاةُ لها الهَوانَ فَأذعَنتْ
وتَأرنَبَتْ للخَصْمِ حينَ اسْتَأسَدا

ما عادَ عبدُالنّاصرِ المِقْدامُ في
جَبَهاتِها أَسَـداً يَصـولُ مُـؤيَّدا

ويقولُ للمُستعمرينَ قَدِ انتَهَتْ
أيامُكُمْ فَخُذوا الطّريقَ اﻷنْكَدا

خَلُّـوا القَـنـاةَ ﻷهلِهَا والنّيـلَ لا
تَرِدُوهُ، والسَّـدَّ اتْركوهُ مُشَيَّدا

هذي السِّيادَةُ والقِيادَةُ والوَفـاء
هذي الزَّعامَةُ والشَّهامَةُ والنّدى

أحبَبْتُ مَنُ بَعثوا طُموحَ شُعوبِهِم
وبَنَوْا لَهُمْ مَجْداً وأَحيَوْا سُؤدَدا

أحبَبْـتُ فيهِم نُبلَهُـمْ وكِفاحَهُـمْ
ضِدَّ الغُزاةِ وضِدَّ مَنْ قَدْ أفْسَدا

ومَدَحْتُهُم مَدْحاً يَليقُ بِعِزِّهِم
وَبِـعِـزِّ شِـعْـرٍ لِـلْـبُطولَـةِ غَــرَّدا

واللهُ يَـعْلَـمُ صِـدْقَ إيمانـي بِـهِ
وحقيقَتـي وإليهِ مُنْـقَـلَبي غدا

شاعر العُمانيّ

﻿فيديل كاسترو

سالم بن علي الكلبانيّ

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