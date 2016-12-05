﻿وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في غزة

غزة ـ «القدس العربي» : سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بخروج عدد من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم المتعلقين في السجون الإسرائيلية، في وقت شارك فيه عشرات المواطنين والمسؤولين، في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، مع دخول أحدهم في غيبوبة، ووصولهم إلى مرحلة الخطر الشديد.

وغادر قطاع غزة صباح أمس 74 مواطناً، من أهالي قطاع غزة، لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك من خلال معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، عبر حافلات وبتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 700 آلاف أسير بينهم نحو 500 من قطاع غزة، وجميعهم يعانون من أوضاع صعبة في المعتقلات والسجون، وأبرزها سوء الدواء والطعام المقدم، علاوة على عدم وجود أغطية وألبسة شتوية كافة في فصل الشتاء.

ومن بينهم نساء وأطفال ورجال طاعنون بالسن ومرضى مصابون بأمراض خطيرة، ولا يتلقون العلاج اللازم، ويتعرضون للتنكيل.

ورفضاً لما يتعرض له هؤلاء الأسرى، نظم عشرات المتضامنين وفي مقدمتهم مسؤولو الفصائل وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تضامناً مع الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام منذ أكثر من 70 يوماً، وهما أنس شديد وأحمد أبو فارة، واللذان دخلا مرحلة الخطر.

ورفع المشاركون صوراً للأسرى المضربين، ورددوا هتافات ضد سياسات الاحتلال، ودعوا إلى تحرك دولي سريع لإنقاذ حياتهم، في ظل تدهور أوضاعهم الصحية.

كذلك نظمت مؤسسة «مهجة القدس للشهداء والأسرى» مهرجانا تضامنيا مع الأسرى المضربين عند ساعات الظهر أمام مقر الصليب الأحمر.

وخلال المهرجان دعا الناطق باسم الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، لضرورة تفعيل المقاومة لإطلاق سراح الأسرى خاصةً المضربين منهم، وفي مقدمتهم الأسيران أنس شديد وأحمد أبو فارة.

وحمّل شهاب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة شديد وأبو فارة، وقال «تحميل المسؤولية للاحتلال رسالة يفهمها ويعيها الاحتلال فهماً جيداً، لأن الشعب الفلسطيني والمقاومة والفصائل لا يمكن أن تترك أسراها وأبطالها معتقلين فريسة للاحتلال ولمؤامراته». واتهم مصلحة السجون الإسرائيلية بالتآمر على الأسرى الفلسطينيين، وقال إنها «تشن عدواناً شرساً وحرباً شاملة عليهم، بأشكال متعددة من العدوان والحرب».

وأكد أن «كلا من الأسيرين أبو فارة وشديد يضربان عن الطعام في سياق المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال».

وانتقد «الصمت الدولي، الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته». ودعا شهاب الشعب الفلسطيني كله بكل فصائله وقواه وشرائحه للتوحد ودعم قضية الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المضربين منهم، مشدداً على ضرورة إطلاق الفعاليات المساندة لهم، كما دعا لتفعيل الجهود السياسية والإعلامية والشعبية من أجل إسنادهم.

وسبق وأن نظمت المؤسسة، صلاة جماعية يوم الجمعة الماضية، أمام المقر ذاته ، نصرة لهؤلاء المضربين، حذر خلالها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إسرائيل من أي مكروه يصيب هؤلاء الأسرى المضربين.

والأسيران شديد وأبو فارة موجودان على سرير المرض في أحد مشافي إسرائيل. وذكر تقرير طبي للمشفى أن حالتهم الصحية صعبة جدا، ويمران بأصعب الأوقات، محذراً من حدوث الأَضرار وخطر الموت الذي بات وشيكا. في السياق ذاته، بينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال عزلت الأسير عمار حمور، المضرب عن الطعام منذ 15 يوما في زنازين سجن «عسقلان»، في ظروف سيئة للغاية. وأوضح المحامي كريم عجوة، في بيان، صدر عن الهيئة، أن الأسير حمور معزول في زنزانة عرضها متران وطولها متر ونصف، ذات رائحة سيئة، وباردة جدا، والمرحاض في داخلها، وهو يرفض أخذ المدعمات، أو الفيتامينات، ولا يتناول سوى الماء، مؤكدا أن هذا الأسير بدأ الامتناع عن إجراء الفحوصات الطبية.

وأشار إلى أن هذا الأسير يعاني من إرهاق عام بالجسم، وآلام بالرأس، وأوجاع في خاصرتيه، وبشكل عام يعاني من آلام في كافة أنحاء جسمه.

وكثيرا ما لجأ الأسرى الفلسطينيون خاصة المحكومين إداريا لإضرابات عن الطعام، ونجح هؤلاء في تحقيق مطالبهم وتنسم الحرية في نهاية المطاف، ومنهم من خاض إضرابات عن الطعام لأكثر من 100 يوم متواصلة.

وفي ملف الأسرى والانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، أطلقت سلطات الاحتلال سراح أحد الصيادين الذين اعتقلتهم خلال رحلة الصيد المعتادة من أمام سواحل القطاع، في حين أبقت على شقيقه الذي اعتقل في الوقت ذاته رهن الاعتقال.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال، أفرجت أمس عن الصياد سعدي السلطان وأبقت على شقيقه شفيق قيد الاعتقال، بعد أن صادرت مركبهم.