﻿توقيع كتابين عن المسرحي المغربي الراحل الطيب الصديقي في مهرجان في تطوان

تطوان – «القدس العربي»: وقع كل من الكاتبين المسرحيين أحمد مسعية وعبد الرحيم بن زيدان عمليهما المسرحيين الجديدين اللذين يوثقان ويكرمان تجربة المسرحي المغربي الراحل، الطيب الصديقي، من زوايا نظر مختلفة، وذلك على هامش فقرة الإصدارات المسرحية الحديثة، في إطار المهرجان الوطني للنسرح، وهي الفقرة التي تحرص على تقديم الكاتب والكتاب، في إطار جلسة مفتوحة مع الجمهور لفتح النقاش حول أعمالهم المسرحية والتعريف بها.

وحمل كتاب أحمد مسعية، وهو العنوان الذي يحيل على التناقض الكبير في شخصية المسرحي الطيب الصديقي، الذي بقي محط الكثير من الانتقادات والإعجاب في الوقت نفسه من طرف المقربين منه ممن عاشروه مسرحيا وإنسانيا.

وقال الكاتب أحمد مسعية، إن كتابه عن الطيب الصديقي جاء بناء على طلب من مسؤولي مكتبة الفاصلة في إطار مشروعهم الثقافي الرامي إلى الاهتمام بالأسماء المغربية المتميزة في مجالاتها. وذلك بعد إطلاعهم على المقالات، التي كتبها عن الطيب الصديقي. فكانت فكرة الكتاب التي تعتمد على رسم بورتريه الطيب الصديقي من خلال الاقتراب من مساره المسرحي والإنساني… المشروع لأن كثيرا ممن جايلوه منذ بداياته يمكنهم الكتابة عنه؛ لكنني كما كل باحث يمكنني الاشتغال على أي اسم أرغبه، والكتاب يعبر أيضا عن تقديري واحترامي للطيب الصديقي، وقد عاشرته عن قرب وتعرفت على فكره. ورغم الاختلاف معه فالجميع يتفق على قيمته كمبدع في مجاله…»

الكتاب كما قدمه الكاتب رشيد خالص، خلال جلسة توقيعه « هو اشتغال على الذاكرة، وهو عمل وثائقي من ثلاثة أجزاء كما أنها شهادة ذاتية عن شخصية مسرحية كبيرة ومتناقضة لم يستطع الكثيرون فهمها والإحاطة بها… ورغم ذلك فإن الكتاب هو أكثر من إعجاب بالطيب الصديقي، لأن المؤلف حرص على البقاء على مسافة مع أعمال المسرحي الراحل وكذا مع شخصه… بحيث يقدم لنا الكتاب لمحة عن تاريخ المسرح المغربي وأجوائه العامة في فترة تاريخية مهمة.

ووقع الباحث والكاتب المسرحي عبد الرحمن بن زيدان، على هامش الفقرة الخاصة نفسها بتوقيع الإصدارات، كتابه الذي حمل عنوان «الطيب الصديقي المخرج المتعدد في صناعة الفرجة» وهي الجلسة التي قدم بتقديمها الباحث المغربي عبد المجيد فنيش.

الكتاب الذي تولت الباحثة والممثلة المغربية وسيلة صابحي تجميع فصوله وكتابة مقدمته في إطار تهييئ أطروحتها حول تجربة الإخراج المسرحي المغربي بالاعتماد على تجميع عدد من الدراسات النقدية التي أصدرها الباحث عبد الرحمن بن زيدلن في إطار اهتمامه في المسرح المغربي… كما يتضمن الكتاب حوارا مع الطيب الصديقي ورأيه في عدد من القضايا المسرحية.

وأكد بن زيدان على أن الطيب الصديقي لم يراهن في عروضه المسرحية على النجاح فقط، بل راهن أيضا على إبهار المتلقي وإدهاشه واستدراجه ليعيش ذلك اللعب المسرحي… مضيفا أن الطيب الصديقي لم يعتمد فقط على التراث في عمله بل على كل المدارس الغربية والعربية، مضيفا أن الطيب الصديقي لم يعتمد فقط على التراث في عمله بل على كل المدارس الغربية والعربية، مضيفا بأنه كان مخرجا متعدد المرجعيات لكنه لم يتردد في التمرد عليها في مساره المسرحي.

وتبقى الكتابات عن المسرحي المغربي الطيب الصديقي مجالا مفتوحا أمام الباحثين لما صاحب تلك الفترة من مد وجزر في الخياة الفنية والسياسية المغربية ولتعدد الفاعلين الذين صنعوا المسرح في مغرب خارج لتوه من فترة الاحتلال الأجنبي، مما يجعل الكتابات عن الطيب الصديقي كتابة عن المسرح المغربي نفسه، وكتابة عن شخصية يصعب الاقتراب منها وادعاء معرفتها وفهمها بالكامل.