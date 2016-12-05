﻿تأجيل دعوى تطالب بسحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي إلى قبل نهاية الشهر الحالي

القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، امس الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 26 ديسمبر/كانون الأول، للإطلاع.

وطالب في دعواه بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.

وتساءل فرحات في دعواه، كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة والذي يترتب عليه حصوله على الأوسمة التي توجب مزايا مادية ومعنوية له.

وأوضحت الدعوى أن تلك السابقة وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية.