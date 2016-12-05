﻿التظاهرات في كردستان العراق تتراجع بعد اعتقالات واعتداءات على ممتلكات الناشطين

اربيل ـ «القدس العربي»: شهدت محافظة السليمانية، شمال العراق، تراجع نسبي في حدة التظاهرات التي تشهدها منذ شهرين، فيما رأى احد النشطاء ان حوادث الاعتقال الأخيرة والاعتداءات على ممتلكات منظمي التظاهرات لن تنجح في إيقافها، وانهم ماضون في المطالبة بإصلاح الاوضاع المتدهورة.

وتراجعت في اليومين الماضيين حدة التظاهرات في مدينة السليمانية بعد إعتقال ستة من أبرز منظميها والذين ينتمون لجبهة تشكلت حديثاً وتطالب بإصلاح اوضاع المعلمين والكوادر التدريسية في إقليم كرستان العراق.

وقال فرهنك بوتاني وهو ناشط وقيادي في الحركة الاحتجاجية الكردية، أن قوات الأمن في السليمانية اعتقلت ستة من زملائنا المنظمين للتظاهرات المطالبة بالتوقف عن المماطلة في سداد رواتب المعلمين والكوادر التدريسية وإنهاء الاستقطاعات المستمرة وغير المبررة في مستحقاتهم المالية.

واضاف لـ «القدس العربي» ان الاعتقالات الحالية تأتي بعد ايام قليلة من الاعتداء على ممتلكات ناشطين اخرين في مدينة السليمانية وتضمن حرق سيارات ومضايقات وتهديدات بالتصفية أجبرت البعض من هؤلاء الناشطين على ترك المدينة.

وتابع بوتاني ان التظاهرات يشرف عليها مجموعة من الاساتذة والنشطاء الشباب وتنتهج الطريق السلمي وتطالب بوضع حد للتدهور الاقتصادي الذي خلف معاناة كبيرة في وسط شريحة الموظفين بالتحديد، داعياً السلطات إلى التعامل مع المشاكل وحلها بدلاً من محاربة المتظاهرين والتضييق عليهم ،حسب قوله.

واشار إلى أن التراجع النسبي في زخم التظاهرات خلال اليومين الماضيين لا يعني أبداً توقفها، كاشفاً عن تنسيق وتفاهم مع مختلف القطاعات الشعبية من اجل مواصلة حركة الاحتجاجات حتى يتم الأستجابة لهم.

واتهم المتظاهرون في مدينة السليمانية الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق بتقاسم الموازنات المالية من أجل تمويل نشاطاتهم ومناصريهم دون الاهتمام ببقية المواطنين وقاموا بقطع الطرق في المدينة بواسطة براميل نفط رسم على كل منها شعار احد الاحزاب الكردية الحاكمة، في اشارة إلى تقاسمهم ايرادات النفط في الإقليم.

وأصدرت مديرية الأمن في مدينة السليمانية بياناً دعت فيه جميع المواطنين إلى الامتناع عن كل اشكال التظاهر وذلك نظراً للظروف العصيبة التي يمر بها إقليم كوردستان، حسب ما جاء في البيان.

وبينت مديرية الأمن في بيان صادر عن قسمها الإعلامي وتلقت «القدس العربي» نسخة منه أنها لن تعطي اي إذن للقيام بالتظاهرات «في ظل هذه الظروف الصعبة حيث تقاتل قوات البيشمركه في جبهات القتال للحفاظ على أرضنا وأرواحنا وكرامتنا».

وتشهد معظم مدن إقليم كردستان العراق ومدينة السليمانية على وجه الخصوص دعوات مستمرة لتصعيد حركة الاحتجاج على خلفية الاوضاع الاقتصادية المتدهورة والتراجع الكبير في الخدمات وخصوصاً تزويد الكهرباء والمحروقات والتي هبطت خلال الشتاء الحالي إلى ادنى مستوى لها منذ سنوات.

وتؤكد حكومة إقليم كردستان أن الأزمة الاقتصادية الحالية ناجمة عن عدم التزام الحكومة المركزية في بغداد بدفع حصتهم من الموازنة وتسديد رواتب الموظفين بينما يرد مسؤولون في الحكومة العراقية ان عدم الشفافية في تصدير النفط من الإقليم وغياب البيانات الواضحة في هذا الملف هو السبب في الأزمة.

ولجأت حكومة الإقليم الكردي في شمال العراق إلى طريقة التجزئة والاستقطاع في رواتب الموظفين من اجل معالجة مشكلة عدم توفر السيولة النقدية لها وتقوم بدفع نسبة النصف أو الربع من رواتب الوزارات واستثنت من هذا القرار الوزارات الأمنية.