﻿إطلاق نار على حاجز للجيش اللبناني في بقاعصفرين أعقبه مداهمات في المنطقة ومواقف نيابية شاجبة

بيروت ـ «القدس العربي» : فيما التشكيلة الحكومية لا تزال تراوح مكانها فقد تركزت الانظار امس على خبر اطلاق النار على موقع للجيش اللبناني في بلدة بقاعصفرين في منطقة الضنية شمال لبنان حيث قتل الجندي عبد القادر نعمان وأصيب آخر جرّاء هجوم مسلّح على مركز لواء المشاة العاشر.

وصدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي «ليل أمس، أقدم مسلحون على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاه حاجز تابع للجيش في منطقة بقاعصفرين – الضنية، ما أدّى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ما لبث أن استشهد أحدهما لاحقاً متأثراً بجراحه .وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش ودهم بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم».

ثم نعت قيادة الجيش الجندي عامر مصطفى المحمد وهو من مواليد 1/11/1991 في مشتى حسن عكار.

وقد استنكر رئيس بلدية بقاعصفرين سعد طالب، في بيان، «الاعتداء الذي تعرّض له مركز الجيش اللبناني في البلدة»، معتبراً انه «تهديد للاستقرار الذي تنعم به المنطقة بفضل جهود الجيش، وضرب لمؤسسة كانت وما تزال حائط الدفاع الأخير عن وحدة لبنان وأمنه».

ودعا إلى «القبض على المعتدين وسوقهم إلى العدالة، والضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الجيش»، مشدداً على «الالتفاف الكامل حول المؤسسة العسكرية ودعمها في مواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الأهلي». وأكد «أن الضنية ستبقى وفية للجيش وعلى ولائها للدولة والشرعية بكل مؤسساتها».

كما صدر عن نواب المنية – الضنية أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز وكاظم الخير بيان جاء فيه «باسم أبناء الضنية كافة دان نواب المنية الضنية العملية الإجرامية والدنيئة والخطيرة التي تعرّض لها مركز للجيش اللبناني في منطقة بقاعصفرين- الضنية». وأكدوا «أنّ أفراد الجيش القيّمين على أمن المواطنين في منطقتنا الحبيبة هم أبناؤنا واستهدافهم استهداف لنا وشهداؤهم شهداؤنا .إنّ نواب المنطقة وأبناءها جميعاً يقفون صفاً واحداً خلف الجيش والقوى الأمنية اللبنانية للحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في الوطن بأكمله رافضين أي سلاح غير سلاح الشرعية الوطنية».