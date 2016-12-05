﻿شهادة غير مسبوقة لبعثة الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأردنية: المعايير الدولية زادت والعملية منظمة ودقيقة باستثناء سرقة صناديق «بدو الوسط»

عمان ـ «القدس العربي»: عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية مؤتمراً صحافياً للحديث عن ملخص الانتخابات الأردنية في العاصمة عمان عرضت خلاله التوصيات التي خرجت بها، ساعية لتجنب نقاط الضعف في العملية الانتخابية والتي أجريت في 20 أيلول/ سبتمبر على اثرها تم اختيار مجلس النواب الثامن عشر.

رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز تسلم أمس الاثنين التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي، لمراقبة الانتخابات النيابية 2016، وذلك خلال اجتماع عقد في المجلس، برئاسة عضو البرلمان الاوروبي جو لينين كبير مراقبي البعثة.

لينين تحدث في المؤتمر الصحافي عن تغطية العملية الانتخابية كاملةً، واصفاً إياها بالشفافية والمصداقية على الرغم من بعض الهفوات التي عكرت صفو سيرها «كسرقة صناديق بدو الوسط»، إلا أنهم حاولوا جاهدين تطبيق مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات، والتعامل معها بطريقة إيجابية أي محايدة دون أي تدخل.

البعثة الأوروبية كانت تسعى إلى تطبيق نقاط رئيسية وإدماجها بالمجتمع الأردني من خلال انتخاباته لمجلس النواب تمحورت حول ضرورة مشاركة المرأة سواء في العملية الانتخابية أو الترشح للوصول إلى قبة البرلمان، علاوة على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالمعايير الدولية في اختيار من يصل إلى المجلس، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية وبالتالي تعزيز ثقة المواطن الأردني بالمجلس، وهذا ما ظهر جلياً في الانتخابات الأردنية فقد كانت على درجة كبيرة من التنظيم والنزاهة.

وتطرق إلى موضـوع العنصرية الواجب تجنبه أثناء الانتخابات، فاختيار النائب يجب ان يتم بناء علـى الأحقية وليست على العنصرية أو الطائفية أو حتى العشائرية، لتحقق الاهداف المرجوة من خلق مجلس نواب إيجابي يصب في مصلحة الشعب الأردني، واصفاً عملية سرقة الصناديق في بدو الوسط «بالعمل الاجرامي» لانتهاكه خصوصية الانتخابات والتطاول على الشعب الأردني أجمع، ويجب معاقبة المتسببين بذلك، مؤكداً أن مراقبي البعثة لم يكونوا متواجدين في المكان، وما زال القضاء الأردني بصدد إجراء عمليات استقصائية لمعاقبة الفاعلين.

وحول الحديث عن «شراء الأصوات» وتحديداً قبل إغلاق صناديق الاقتراع، شدد لينين على ضرورة إيجاد طرق دعائية انتخابية أفضل من المال والطعام، والسعي الحقيقي إلى إقناع المواطنين بالمشاركة الانتخابية والابتعاد عن استغلالهم عن طريق إيجاد آليات انتخابية مختلفة.

ورداً على سؤال عن الفروقات التي حصلت بين الانتخابات السابقة والانتخابات الأخيرة للعامين 2013-2016 أجاب بظهور أحزاب سياسية لم تكن قائمة للانتخاب من قبل، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المنتخبين، وأكد جاهزية البعثة للمشاركة في الانتخابات المقبلة إذا رغبت الحكومة الأردنية بذلك لما تميز به الأردن من حسن استقبال، وأشاد لينين بالأجواء الديمقراطية التي يعيشها الأردن، وقيامه بإجراء انتخابات رغم الصراعات السياسية في المنطقة.

وصرح الفايز عقب تسلمه التقرير بأن الاصلاح في الأردن، عملية مستمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وتتوفر له الارادة السياسية القوية، وهو يأتي ترجمة لتطلعات الملك عبدالله الثاني.

وقال ان الأردن، ورغم الازمات والصراعات السياسية في المنطقة، الا انه اجرى الانتخابات النيابية، في موعدها الدستوري، وهذا يؤكد على استمرارية النهج الاصلاحي في الأردن، وعلى ثقة الدولة الأردنية، بقوة مؤسساتها المختلفة، وعلى ان الاصلاح في الأردن، يسير بثبات ولا رجعة عنه.

وثمن الفايز جهود الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات وحرصه على متابعة العملية الانتخابية بمراحلها كافة، مشيداً بدور بعثات الرقابة، باعتبارها تشكل إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.