﻿وقفة احتجاجية في الرباط تخليدا لأربعينية بائع السمك الذي قتل طحنا

الرباط ـ «القدس العربي»: اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة)عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام مبنى البرلمان في الرباط، تحت شعار: «من أجل الكرامة وضد الحكرة»، تخليداً لأربعينية وفاة الشاب محسن فكري الذي قضى نحبه طحناً في شاحنة ازبال نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

ودعا المكتب المركزي للجمعية كل فروع الجمعية للتعبئة من أجل المساهمة القوية في اليوم الاحتجاجي الوطني ل 10 كانون الاول/ ديسمبر 2016، الذي يصادف تخليد أربعينية وفاة محسن فكري، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية بكل الفروع والمساهمة القوية في اليوم الاحتجاجي بمدينة الحسيمة نهاية الأسبوع الجاري.

وتصادف الوقفة، المزمع تنظيمها إحياء الذكرى الثامنة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الاول/ ديسمبر 1948. وقال مصادر صحافية أن عدد الأشخاص الذين استمعت إليهم الشرطة القضائية بلغ 50 شخصاً على خلفية التحقيق في ملف الصيد البحري بالحسيمة عقب مصرع بائع السمك محسن فكري، وذلك في إطار تعليمات وزارة الداخلية ووزارة العدل الخاصة بتعميق البحث في الملف.

وتنظم فعاليات مدنية وحقوقية مظاهرات نهاية كل أسبوع تحت شعارات تندد بالحكرة منذ وفاة الشاب محسن فكري الذي قضى طحناً في شاحنة نفايات، بعدما ألقى نفسه في الشاحنة احتجاجاً على مصادرة سلعته.