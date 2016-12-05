﻿كيري: نصف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية لا يؤمنون بحل الدولتين

رام الله ـ «القدس العربي»: وجه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، انتقاداً غير مسبوق في حدته لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصاً فيما يتعلق ببناء المستوطنات.

وعبّر، خلال تصريحات في الجلسة الأخيرة لمنتدى «سابان» في واشنطن، عن قلقه على مستقبل إسرائيل كدولة «يهودية» و«ديمقراطية».

وحذر كيري من أن استمرار البناء في المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية وهدم بيوت الفلسطينيين سيولد واقع الدولة الواحدة بين الأردن والبحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي :«الأمور تسير في الاتجاه غير الصحيح. لا يوجد وضع راهن. أنا قلق بشأن مستقبل اسرائيل. يجب على الإسرائيليين الاختيار بين أن تقوم هناك مستوطنة أخرى أو تقوم دولتان منفصلتان. كيف ترى إسرائيل حل الدولة الواحدة؟ هل ستهتمون بتفعيل مدارس الفلسطينيين؟ هل سيصوت الفلسطينيون في الانتخابات؟ هل سيكون رئيس حكومة فلسطينيا؟».

وتطرق إلى العلاقة التي ربطته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي ساعده خلالها على التقدم في العملية السلمية مع الفلسطينيين.

وأوضح كيري:»تحدث مع نتنياهو هاتفيا حوالى 375 مرة خلال ما مجموعه حوالى 130 ساعة متراكمة ناهيك عن المحادثات غير الرسمية وعشرات اللقاءات الشخصية».

وكشف أن «أكثر من نصف وزراء اسرائيل لا يدعمون حل الدولتين. اصغوا الى ما قاله الوزير نفتالي بينت قبل أسبوع فقط – حان الوقت لإزالة حل الدولتين عن الجدول. الائتلاف الحالي لا يدعم حل الدولتين. اليمين الإسرائيلي يدفع البناء في المستوطنات كجزء من سياسة أرض إسرائيل الكاملة وذلك من أجل منع التوصل الى اتفاق سلام». وأضاف أن «المستوطنات هي ليست سبب الصراع، ولكنها حاجز أمام القدرة على تحقيق السلام». ولفت إلى الزيادة الكبيرة في عدد المستوطنين في السنوات الأخيرة، مؤكداً ان «90 ألف مستوطن يعيشون في الجانب الثاني من الجدار وخارج الكتل الاستيطانية الكبرى».

وقال في هذا السياق: «تعالوا لا نوهم أنفسنا. لا يمكن القول إن المستوطنات لا تؤثر على القدرة لتحقيق السلام».

وبين وزير الخارجية الأمريكي أن «غالبية الجمهور في اسرائيل، لا يبالي بشأن الوضع في الضفة الغربية، ولا يجري أي حوار عام في موضوع الحاجة للتوصل الى سلام مع الفلسطينيين». وأشار إلى أن «حل الدولتين لم يتجاوز نقطة اللاعودة، لكن جهات مختلفة في الحكومة الاسرائيلية تقوم بخطوات يمكنها تصفيته.إسرائيل تمضي نحو مكان خطير بسبب قرارات يتم اتخاذها بهدوء دون أن ينتبه أحد لذلك».

واعترف كيري أن اسرائيل تجاهلت التحذيرات الأمريكية المتكررة في موضوع المستوطنات، موضحاً أن «الرئيس باراك أوباما لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن القيام بخطوة ما في الأمم المتحدة أو في أي منتدى آخر في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، قبل انتهاء ولايته». وتابع: «هناك الكثير من المبادرات الآن من قبل جهات مختلفة. لن ندعم قراراً غير عادل إزاء إسرائيل والفلسطينيين في الأمم المتحدة».

ورفض مسؤول الدبلوماسية الأمريكية، ادعاءات نتنياهو، بأنه يمكن دفع السلام مع العالم العربي على حساب المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال: «لن يكون سلام منفرد بين إسرائيل والعالم العربي. لن يكون ولن يكون ولن يكون».

وأضاف: «يجب أن يعرف الجميع أنه من دون سلام مع الفلسطينيين لن يتحقق السلام بين إسرائيل والعالم العربي».

وربطت الصحف العبرية، ما بين تصريحات كيري عن إسرائيل وما جرى خلال الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالتغييرات على صعيد قيادة «فتح» وما أفرزه المؤتمر السابع للحركة، خاصة فوز مروان البرغوثي في اللجنة المركزية وحصوله على المركز الأول رغم وجوده في الأسر. ويتمتع البرغوثي بتأييد كبير في الشارع الفلسطيني، ويطرح بديلاً لنظرية عباس. وجاء بعد البرغوثي، جبريل الرجوب. لكنه حسب دستور «فتح»، فإن حقيقة وجود البرغوثي في السجن لا تمنح الرجوب أولوية انتخابه نائباً للرئيس عباس، علماً أن اللجنة المركزية هي التي ستنتخب نائب الرئيس وكل منصب قيادي آخر. ويسود الاتفاق في رام الله على أن الانتخابات الداخلية لم تسفر عن نتائج دراماتيكية وأن عباس حقق عدة أهداف في مقدمتها إقصاء القيادي المفصول من فتح محمد دحلان، ورجاله من صفوف الحركة.

ونفى مسؤولون في اللجنة المركزية بشدة التقرير الذي نشرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، حول وثيقة مسربة، مفادها أن لجنة التحقيق في ظروف وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات حددت أن دحلان يقف وراء موت الرئيس الراحل. وقال توفيق الطيراوي، لصحيفة «هآرتس» إن «اللجنة لم تتوصل إلى نتائج بعد والتحقيق يتواصل». كذلك أكد مسؤول في جهاز المخابرات الفلسطيني أن «التقرير ليس موثوقا وأن الموضوع لم يناقش بتاتا في اللجنة».

وحسب ادعاء، القناة العاشرة، فإن لجنة التحقيق توصلت إلى أن دحلان قام خلال فترة خضوع عرفات للعلاج في فرنسا، بإرسال دواء مسموم اليه بواسطة وفد أجنبي زار عرفات. وبعض رجال دحلان الذين كانوا على صلة بالوفد أدخلوا أدوية مسمومة لعرفات بل واعترفوا بذلك.

ووفق القناة، فإن لجنة التحقيق، اتهمت دحلان أيضاً بمحاولة تجنيد ضباط وقادة كبار في الرئاسة الفلسطينية من أجل تنفيذ انقلاب في الضفة الغربية والإطاحة بعباس.

يشار إلى أن دحلان اضطر إلى اللجوء خارج السلطة الفلسطينية، بعد اتهامه بالفساد والخيانة والتعاون مع اسرائيل، وهي تهم كان يمكن أن يحكم عليه بالإعدام بسببها حسب الدستور الفلسطيني.

في المقابل يدعي دحلان ورجاله أن عباس، يدير ضده حملة تشهير بواسطة أجهزة الأمن الفلسطينية، بسبب التخوف من إمكانية انتخابه بشكل ديمقراطي، رئيساً للسلطة.